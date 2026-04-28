Как спасти легкие, когда горит нефть? Объясняет специалист по лечению заболеваний дыхательной системы

Роспотребнадзор еще на прошлой неделе подтвердил, что в воздухе в разных частях Туапсе после пожара на морском терминале зафиксировали превышение концентраций бензола, ксилола и сажи. 28 апреля в городе в очередной раз загорелся нефтеперерабатывающий завод. Какие правила безопасности нужно соблюдать, когда в атмосферу попадают вредные продукты горения, Daily Storm рассказал пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Российского университета медицины Сергей Бабак.
Во-первых, нужно уходить из зоны поражения и следить за розой ветров.
«Это первое правило всегда. <...> Если дым идет в эту сторону, нужно просто элементарно уйти из этой зоны, чтобы не дышать продуктами горения», — пояснил ученый.
Во-вторых, нужно носить респираторы.
«Например, у нас в ковид были [популярны] респираторы FFP3 с боковым клапаном. Они задерживают большинство патогенных частиц. Да, не очень приятно дышать в этой маске, тяжеловато, но тем не менее она не пропускает самые основные крупные вредные частицы», — говорит Бабак.
Если надышались угарным газом и продуктами горения, надо немедленно обращаться к врачу, подчеркивает эксперт.
«Есть отсроченный период — два часа, в течение которого нужно обязательно быть под врачебным наблюдением. Через два часа могут быть очень неприятные явления: может измениться свертываемость крови, работа сердца может поменяться», — предупредил он.
На фоне вдыхания патогенов может усилиться хроническое сужение бронхов. Тем, кто страдает от этого хронического заболевания, могут потребоваться бронхорасширяющие препараты, которые назначит врач.