Как спасти легкие, когда горит нефть? Объясняет специалист по лечению заболеваний дыхательной системы

Роспотребнадзор еще на прошлой неделе подтвердил, что в воздухе в разных частях Туапсе после пожара на морском терминале зафиксировали превышение концентраций бензола, ксилола и сажи. 28 апреля в городе в очередной раз загорелся нефтеперерабатывающий завод. Какие правила безопасности нужно соблюдать, когда в атмосферу попадают вредные продукты горения, Daily Storm рассказал пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Российского университета медицины Сергей Бабак.





Во-первых, нужно уходить из зоны поражения и следить за розой ветров.





«Это первое правило всегда. <...> Если дым идет в эту сторону, нужно просто элементарно уйти из этой зоны, чтобы не дышать продуктами горения», — пояснил ученый.





Во-вторых, нужно носить респираторы.





«Например, у нас в ковид были [популярны] респираторы FFP3 с боковым клапаном. Они задерживают большинство патогенных частиц. Да, не очень приятно дышать в этой маске, тяжеловато, но тем не менее она не пропускает самые основные крупные вредные частицы», — говорит Бабак.