St
В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня из-за атаки БПЛА на НПЗ
Решение принято по поручению губернатора Вениамина Кондратьева
В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня из-за атаки БПЛА на НПЗ

Решение принято по поручению губернатора Вениамина Кондратьева

В Туапсинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил оперштаб Краснодарского края. Решение принято по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в связи с последствиями атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.


Глава региона прибыл в Туапсе и лично проверил ход ликвидации последствий. Он подчеркнул, что ситуация непростая, но находится на контроле, а приоритетом является сохранение жизни и здоровья людей.


В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА. Началась эвакуация жителей домов вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ. Нарушилось водоснабжение в городе. 


По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков направился в Туапсе для контроля за ликвидацией последствий пожара. 

