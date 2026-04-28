В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня из-за атаки БПЛА на НПЗ

В Туапсинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил оперштаб Краснодарского края. Решение принято по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в связи с последствиями атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.





Глава региона прибыл в Туапсе и лично проверил ход ликвидации последствий. Он подчеркнул, что ситуация непростая, но находится на контроле, а приоритетом является сохранение жизни и здоровья людей.





В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА. Началась эвакуация жителей домов вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ. Нарушилось водоснабжение в городе.





По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков направился в Туапсе для контроля за ликвидацией последствий пожара.