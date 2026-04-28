Город в дыму, идет эвакуация населения, но мэр Туапсе отказывается говорить о ситуации

Часть жителей Туапсе эвакуируют из-за новой атаки ВСУ, а глава Туапсинского муниципального округа молчит о ситуации в городе.





«Я не даю комментарии по ситуации в Туапсе, извините», — заявил Daily Storm Cергей Бойко. Замечание корреспондента о том, что логично рассказать о текущей ситуации во избежание появления слухов и фейков, чиновник проигнорировал.





Тревогу в Туапсинском округе объявили около часа ночи 28 апреля. Глава муниципалитета тогда призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон или в подвалах.





Очевидцы писали в соцсетях о том, что слышали более десятка взрывов — беспилотники шли со стороны моря на низкой высоте, а в небе были видны вспышки и слышна стрельба. Обломки дрона упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, после чего начался пожар.





Местные власти заверили, что обошлось без погибших и пострадавших. В Туапсе выехал глава Краснодарского края, сообщивший, что лично решил проверить, как идет ликвидация последствий атаки вражеских БПЛА.





«Ситуация непростая, но контролируемая», — написал в своем Telegram-канале. Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей является сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города.





«Поэтому приняли решение эвакуировать людей с ближайших к месту пожара улиц. Посетил пункт эвакуации. Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым. С учетом обстановки мы продолжаем наращивать группировку спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС. Сделаем все, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия», — заметил губернатор.





Ранее, 24 апреля, глава Туапсинского округа ответил на критику о своем нахождении в Москве, пока в портовом городе борются с экологическим бедствием. Бойко с 20 по 22 апреля принимал участие в форуме «Малая Родина — сила России», на который съехались главы муниципалитетов со всей страны.





Перед его приездом в столицу в ночь с 20 на 21 апреля Туапсе подвергся очередной атаке дронов. В результате в городе выпал «нефтяной дождь», в атмосфере зафиксировали превышение содержания вредных веществ, а нефтепродукты попали в Черное море.





«Я вернулся, я действительно был, заезжал туда, но из Москвы вел Оперштаб по ВКС. И проводил сопутствующую работу. Не могу назвать ведомство и министерство, куда я ходил, чтобы нам помогли, как в части усиления безопасности нашего города, так и в части помощи нам. Я со всеми был на связи, у меня там по 50-60 звонков в день — это только по теме ЧС», — говорил чиновник местным журналистам.





В своем Telegram-канале Бойко сообщил, что с ближайших к месту пожара улиц в Туапсе было эвакуировано население. В пункте эвакуации находятся 31 взрослый человек и 9 детей. Люди обеспечены всем необходимым, заверил чиновник. Группировка спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС наращивается, добавил он.