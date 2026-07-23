Режиссер: Кинопарк «Москино» позволил школьникам прикоснуться к миру кино

Кинопарк «Москино» предоставляет юным москвичам уникальную возможность познакомиться с миром кинематографических профессий задолго до выбора жизненного пути. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказал режиссер и наставник проекта Антон Маслов.





По его словам, главная ценность инициативы заключается в том, что дети получают шанс на раннем этапе понять, является ли кино их призванием. Он подчеркнул, что осознание того, что эта сфера не подходит, уже само по себе становится большим подарком судьбы, поскольку позволяет избежать разочарований в будущем. Если же ребенок чувствует родство с кинопроцессом — это еще более ценный результат.





Режиссер отметил, что крайне важно, чтобы участники проекта могли попробовать свои силы в разных специальностях, на практике ощутить специфику работы, увидеть, что любые достижения требуют серьезных усилий. Он акцентировал разницу между теоретическими рассуждениями и реальными действиями, назвав этот опыт огромным шансом как для развития российского кино, так и для формирования качественной личности, что само по себе уже значимо.





Маслов также добавил, что проект выстраивает связующую нить между новым поколением и большим кинематографом. Он выразил убеждение, что судьба отечественного кино небезразлична зрителям огромной страны, и хотя в интернет-комментариях иногда встречаются негативные оценки, именно неравнодушие является признаком жизни. По его мнению, если бы публике было все равно, это стало бы настоящим приговором для индустрии. А пока зрители хотят видеть кино лучше, есть смысл и необходимость учить будущих профессионалов. Маслов выразил надежду, что следующее поколение превзойдет нынешних мастеров и сможет вывести российский кинематограф на новый уровень.





Кроме того, наставник проекта обратил внимание на то, что современная медиасреда уже давно проникла в повседневную жизнь. Смартфоны с качественными камерами дают детям возможность с ранних лет снимать, монтировать ролики и продвигать собственные проекты в соцсетях. Он констатировал, что сегодня у многих школьников за плечами уже есть по две-три короткометражные работы. Однако, подчеркнул Маслов, ремесленная основа киноискусства остается неизменной — те самые 10, 15 или 20 тысяч часов практики, и чем раньше молодой человек их освоит, тем быстрее он сможет перейти от технического ремесла к созданию настоящих историй, способных тронуть зрителя.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что столичные школьники уже попробовали свои силы в кинопроизводстве, приняв участие в создании 30-серийного вертикального сериала на базе кинопарка «Москино».