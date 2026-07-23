Новый главком ВСУ сравнил население Донбасса с «отрыжкой Советского Союза»

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый высказался о населении Донбасса. Он сравнил людей с «отрыжкой Советского Союза».





Интервью YouTube-каналу Ukraїner W было сделано еще в мае 2023 года, но опубликовали его только сейчас. В нем Драпатый заявил, что в Донецке и Луганске, по его оценке, подавляющая часть людей не хочет работать, стремится к халявному существованию и безразлична к тому, в какой стране жить и как она будет называться.





Для предотвращения подобных настроений, по его словам, необходимо вести работу по формированию государственности и воспитанию национальной идентичности — украинской.





Он также отметил, что весомая часть жителей региона жаждет халявы и равнодушна к государственной принадлежности.