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Новый главком ВСУ сравнил население Донбасса с «отрыжкой Советского Союза»
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Новый главком ВСУ сравнил население Донбасса с «отрыжкой Советского Союза»

По его словам, там живут люди, которые не хотят работать

Daily Storm

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый высказался о населении Донбасса. Он сравнил людей с «отрыжкой Советского Союза».


Интервью YouTube-каналу Ukraїner W было сделано еще в мае 2023 года, но опубликовали его только сейчас. В нем Драпатый заявил, что в Донецке и Луганске, по его оценке, подавляющая часть людей не хочет работать, стремится к халявному существованию и безразлична к тому, в какой стране жить и как она будет называться. 


Для предотвращения подобных настроений, по его словам, необходимо вести работу по формированию государственности и воспитанию национальной идентичности — украинской.


Он также отметил, что весомая часть жителей региона жаждет халявы и равнодушна к государственной принадлежности.

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#донбасс #михаил драпатый #население