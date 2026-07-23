Ученики медиаклассов погрузились в настоящие съемки в кинопарке «Москино»

Учащиеся столичных медиаклассов получили возможность принять участие в полноценных съемках на территории кинопарка «Москино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала куратор проекта «Медиакласс в московской школе» Ксения Зимина.





По ее словам, школьники были задействованы в крупном проекте, реализованном на площадке кинопарка, и работали вместе с профессиональной продакшн-командой над созданием вертикального сериала, который также называют микродрамой. Юные кинематографисты участвовали в процессе на всех этапах — от подготовки до финальных съемочных дней. Сначала они ознакомились со сценарием и наблюдали за кастингом на главную роль, что, как отметила куратор, стало для них настоящим открытием.





Зимина добавила, что непосредственно съемки проходили с раннего утра, и на протяжении всей смены ребята чувствовали себя полноправными членами съемочной группы. Поначалу большинство из них, для кого этот опыт был первым, просто наблюдали за происходящим, однако постепенно они все активнее включались в работу: предлагали собственные идеи, делились мыслями и искали способы внести свой вклад в общий процесс.





Кроме того, по итогам съемок команда учеников создала собственный документальный фильм. Куратор рассказала, что атмосфера на площадке вдохновила ребят настолько, что они подготовили небольшую документальную ленту о том, как проходила работа над сериалом.





Зимина подчеркнула, что полученный опыт дал каждому участнику четкое представление об устройстве реального кинопроизводства. Теперь школьники могут осознанно решить, хотят ли они связать свою жизнь с кинематографом или выбрать другой путь. Именно эту возможность — понять себя через практическое дело, а не через теорию, — куратор назвала самым ценным итогом проекта.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные школьники попробовали свои силы в кинопроизводстве и приняли участие в создании 30-серийного вертикального сериала в кинопарке «Москино».