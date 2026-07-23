Участница экспедиции в Арктику: Хочу внести вклад в дело полярников

Большая арктическая экспедиция предоставит ее участникам возможность проверить собственные силы и получить уникальный практический опыт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ученица столичной школы №2127, представляющая отряд «Хранители истории», Алиса Сальникова.





Школьница призналась, что испытывает небольшое волнение перед предстоящим приключением, но при этом очень рада успешному прохождению отбора. Она пояснила, что всегда увлекалась путешествиями, наукой и историей, и эти направления ей действительно близки, поэтому ей хотелось попробовать себя в подобном проекте и испытать свои возможности.





Сальникова также сообщила, что в составе отряда «Хранители истории» на мысе Челюскин участники экспедиции планируют заниматься восстановлением памятников погибшим летчикам. Она связала это направление со своей будущей профессией: школьница интересуется строительством и намерена стать архитектором, ей нравятся чертежи и работа с реальными материалами, а особенно — возможность сразу видеть результат своего труда.





Ольга Тюнина, ученица школы №1194 и участница отряда «Исследователи», рассказала, что решение принять участие в экспедиции она приняла после того, как увидела объявление о наборе в «Московской электронной школе», а также в канале школы в социальных сетях. Она поделилась, что очень рада успешному прохождению отбора, на который было затрачено много усилий, включая работу над проектом и участие в гонке, приключенческой игре и других этапах.





Тюнина уточнила, что сейчас обучается в медицинском предпрофессиональном классе и серьезно интересуется исследовательской деятельностью. Для нее важно, что в ходе экспедиции участники будут работать по стандартам Российской академии наук, собирая образцы для научных институтов. Подобный опыт у нее уже был на отборе во время экспедиции в Карелии, и теперь она хочет попробовать свои силы снова. Школьница отметила, что практическая работа гораздо познавательнее теории, а экосистема Арктики давно ее привлекает, и сейчас ей выпал шанс там побывать.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 14 школьников и студентов колледжей столицы отправятся в Большую арктическую экспедицию.