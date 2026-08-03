Росавиация выдала первый сертификат на коммерческие перевозки пассажиров на аэростатах

Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над Республикой Алтай.

Производитель аэростата — российская компания «Русбал». Воздушное судно рассчитано на пять пассажиров.

Специалисты Западно-Сибирского МТУ Росавиации провели проверку и подтвердили соответствие заявителя требованиям Федеральных авиационных правил. Сертификат на свободный аэростат AT104 модели 902ТА вручил начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Евгений Кожедуб учредителю компании Алексею Сакачу.

Росавиация впервые выдала сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, сообщила пресс-служба ведомства. Документ получила компания «Открытое небо» (ООО «Электрик Технолоджи»).

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