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Росавиация выдала первый сертификат на коммерческие перевозки пассажиров на аэростатах
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Росавиация выдала первый сертификат на коммерческие перевозки пассажиров на аэростатах

Документ получила компания «Открытое небо»

Daily Storm

Росавиация впервые выдала сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, сообщила пресс-служба ведомства. Документ получила компания «Открытое небо» (ООО «Электрик Технолоджи»).


Специалисты Западно-Сибирского МТУ Росавиации провели проверку и подтвердили соответствие заявителя требованиям Федеральных авиационных правил. Сертификат на свободный аэростат AT104 модели 902ТА вручил начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Евгений Кожедуб учредителю компании Алексею Сакачу.


Производитель аэростата — российская компания «Русбал». Воздушное судно рассчитано на пять пассажиров.


Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над Республикой Алтай.

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