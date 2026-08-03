Около 50 граждан Австрии переехали в Россию по указу о традиционных ценностях

Порядка 50 граждан Австрии переехали в Российскую Федерацию. Как сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов, это стало возможным благодаря указу президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.





По словам дипломата, Москва фиксирует стабильный интерес жителей Австрии к переезду. Наибольшее число соответствующих обращений поступило после вступления документа в силу в августе 2024 года.





Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 19 августа 2024 года. Согласно документу, сторонники традиционных российских ценностей могут получить разрешение на временное проживание (РВП) без учета правительственных квот и без сдачи обязательных экзаменов на знание русского языка и истории РФ.





Данная возможность предоставляется иностранцам, которые хотят переехать в Россию из государств, где, как отмечается в указе, гражданам навязываются «деструктивные неолиберальные идеологические установки».