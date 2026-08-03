В Госдуме предложили зачислять в вузы вне конкурса абитуриентов, набравших на ЕГЭ 300 баллов

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой пересмотреть правила приема в вузы.





Поводом стали случаи, когда абитуриенты, получившие 100 баллов по каждому из трех необходимых для поступления предметов, не могут зачислиться на бюджет, так как места заняты победителями олимпиад.





В своем письме Останина отметила, что поддержка олимпиадников является важным инструментом для выявления талантливых детей, но выпускники с максимальными баллами ЕГЭ также демонстрируют исключительный уровень знаний. Отсутствие гарантий их зачисления, по мнению депутата, ставит под сомнение справедливость системы и снижает значимость результатов единого госэкзамена.





Чтобы исправить ситуацию, Комитет предлагает предусмотреть право для абитуриентов с 300 баллами поступать на бюджет вне общего конкурса, в том числе сверх установленных контрольных цифр приема.





Кроме того, Останина просит министра лично проконтролировать зачисление выпускников, которые уже столкнулись с этой проблемой, и обеспечить им бесплатные места в вузах.