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В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту
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В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту

Воздушное судно выполняло авиамониторинг лесопожарной обстановки и перестало выходить на связь

Daily Storm

В Иркутской области пропал легкомоторный самолет Cessna 182, на борту которого находились два человека, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Воздушное судно выполняло авиамониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе и перестало выходить на связь.


На поиски самолета направлены оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и судьба находившихся на борту людей устанавливаются.


Cessna 182 Skylane — американский легкий самолет общего назначения, разработанный компанией Cessna Aircraft Company.


Ранее, 2 августа, в этом же районе уже фиксировались лесные пожары, для мониторинга которых привлекалась авиация. Точное местонахождение пропавшего воздушного судна пока неизвестно.

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#самолет #иркутская область #игорь кобзев