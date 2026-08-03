В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту

В Иркутской области пропал легкомоторный самолет Cessna 182, на борту которого находились два человека, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Воздушное судно выполняло авиамониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе и перестало выходить на связь.





На поиски самолета направлены оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и судьба находившихся на борту людей устанавливаются.





Cessna 182 Skylane — американский легкий самолет общего назначения, разработанный компанией Cessna Aircraft Company.





Ранее, 2 августа, в этом же районе уже фиксировались лесные пожары, для мониторинга которых привлекалась авиация. Точное местонахождение пропавшего воздушного судна пока неизвестно.