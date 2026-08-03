В Госдуме предупредили о возможных провокациях при проведении выборов

Провокации на думских выборах могут устроить специально обученные за границей «лженаблюдатели», предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.





«Технологию намереваются применить для создания негативных инфоповодов в целях дискредитации избирательного процесса. Речь идет о провоцировании конфликтов на избирательных участках, подаче массовых жалоб и петиций о вымышленных нарушениях, публикации фейков, проведении хэштег-кампаний», — заявил он.





По словам Пискарева, иноагенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов к проведению интернет-обучения для псевдонаблюдателей, которых знакомят с правовой базой, цифровым активизмом и взаимодействием со СМИ.





Депутаты вместе с правоохранителями и Центризбиркомом готовятся пресекать провокации, отметил политик. Выборы в России запланированы с 18 сентября по 20 сентября включительно.