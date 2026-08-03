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ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных российских приложений
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ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных российских приложений

Компания не установила на устройствах мессенджер Max и отечественный магазин приложений, несмотря на предупреждение

Daily Storm

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Apple, сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной стало неисполнение предупреждения о предустановке на устройства с операционной системой iOS российского мессенджера Max и отечественного магазина приложений.


«В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании», — пояснили в ФАС. 


По итогам рассмотрения, если нарушение будет подтверждено, компании грозит штраф по КоАП РФ.


1 июля ФАС выдала Apple предупреждение из-за неисполнения требований о предустановке российского программного обеспечения и выборе поисковой системы по умолчанию.


Ранее Минцифры заявило, что удаление приложений VK из App Store является политически мотивированным решением. Ведомство не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований.

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