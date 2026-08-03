ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных российских приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Apple, сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной стало неисполнение предупреждения о предустановке на устройства с операционной системой iOS российского мессенджера Max и отечественного магазина приложений.





«В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании», — пояснили в ФАС.





По итогам рассмотрения, если нарушение будет подтверждено, компании грозит штраф по КоАП РФ.





1 июля ФАС выдала Apple предупреждение из-за неисполнения требований о предустановке российского программного обеспечения и выборе поисковой системы по умолчанию.





Ранее Минцифры заявило, что удаление приложений VK из App Store является политически мотивированным решением. Ведомство не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований.