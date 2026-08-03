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Итальянский ресторан на Кудринской площади приостановил работу после теракта
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Итальянский ресторан на Кудринской площади приостановил работу после теракта

Команда заведения выразила соболезнования и призналась, что «бессильна перед произошедшим»

Daily Storm

Итальянский ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади приостановил работу после взрыва, произошедшего 1 августа. Команда заведения сообщила, что выражает скорбь о жертвах теракта и понимает, что «бессильна перед произошедшим».


«Наши мысли с теми, кто потерял родных, и со всеми пострадавшими», — говорится в сообщении ресторана. Дата открытия пока неизвестна.


Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства на летней веранде ресторана погибли три человека. Обстоятельства устанавливают правоохранители. 


В посольстве РФ в Риме назвали произошедшее «актом устрашения итальянцев» со стороны украинских спецслужб. Дипломаты указали, что количество погибших выросло до пяти. 


Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв терактом и подчеркнул, что виновные будут наказаны. По его словам, пострадавшие проходят лечение в столичных клиниках, им оказывается вся необходимая медпомощь. 

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#москва #теракт #ресторан