Итальянский ресторан на Кудринской площади приостановил работу после теракта

Итальянский ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади приостановил работу после взрыва, произошедшего 1 августа. Команда заведения сообщила, что выражает скорбь о жертвах теракта и понимает, что «бессильна перед произошедшим».





«Наши мысли с теми, кто потерял родных, и со всеми пострадавшими», — говорится в сообщении ресторана. Дата открытия пока неизвестна.





Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства на летней веранде ресторана погибли три человека. Обстоятельства устанавливают правоохранители.





В посольстве РФ в Риме назвали произошедшее «актом устрашения итальянцев» со стороны украинских спецслужб. Дипломаты указали, что количество погибших выросло до пяти.





Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв терактом и подчеркнул, что виновные будут наказаны. По его словам, пострадавшие проходят лечение в столичных клиниках, им оказывается вся необходимая медпомощь.