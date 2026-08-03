Количество пострадавших в результате налета дронов на Архипо-Осиповку увеличилось до 47

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком достигло 47 человек, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов.





Он указал, что в больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим. Сейчас формируются итоговые списки раненых.





«На данный момент 47 человек пострадало, шесть погибло», — уточнил Богодистов.





Медики обеспечены всем необходимым, сельскую больницу усилили врачи городской больницы и специалисты из местного санатория, сообщил глава муниципалитета. На месте работают два психолога. Пострадавших в тяжелом состоянии отправляют в больницы соседних городов. Помощь предложили волонтеры.





Краснодарский край подвергся атаке БПЛА в понедельник. Изначально сообщалось о трех погибших, затем количество жертв возросло до шести, среди них трое — несовершеннолетние. Атака целенаправленно велась на гражданскую инфраструктуру, отмечал губернатор региона Вениамин Кондратьев.