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Число погибших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети
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Число погибших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети

Пострадали около 40 человек, 17 госпитализированы

Daily Storm

В поселке Архипо-Осиповка Геленджика в результате атаки беспилотников число погибших выросло до шести человек, трое из них — дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 


По его информации, пострадало около 40 человек, 17 из них доставлены в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.


«Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», — заявил глава региона.


Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. 


Ранее сообщалось о трех жертвах и 13 пострадавших. 

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#краснодарский край #геленджик #вениамин кондратьев #дети #жертвы