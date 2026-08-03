Число погибших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети

В поселке Архипо-Осиповка Геленджика в результате атаки беспилотников число погибших выросло до шести человек, трое из них — дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.





По его информации, пострадало около 40 человек, 17 из них доставлены в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.





«Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», — заявил глава региона.





Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.





Ранее сообщалось о трех жертвах и 13 пострадавших.