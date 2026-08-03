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Пожар на складе Wildberries во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров
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Пожар на складе Wildberries во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров

К тушению привлечены более 200 огнеборцев, 67 единиц техники и вертолет Ми-8

Daily Storm

Пожар на складском комплексе Wildberries в Собинке Владимирской области, возникший после атаки беспилотников, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев.


К тушению привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.


Он указал, что в ликвидации последствий пожара участвуют не только владимирские спасатели, но и специалисты, прибывшие на помощь из Ивановской области и Подмосковья. 


Атака беспилотников на складской комплекс Wildberries произошла в ночь на 3 августа. В компании подтвердили инцидент. Там сообщили, что перестроили логистические цепочки таким образом, чтобы прием поставок и отгрузка заказов осуществлялась на других объектах.

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#владимирская область #wildberries #пожар