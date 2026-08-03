Борис Надеждин сообщил, что уехал из России

Борис Надеждин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сообщил, что покинул Россию. Политик подчеркнул, что жив и на свободе, но пока не в РФ.





Надеждин указал, что собирается обжиться и рассказать о дальнейших планах позже.





10 июля Надеждина признали иностранным агентом. После попадания в реестр политик прекратил кампанию в Госдуму. Он объяснял это тем, что не готов подвергать риску свою семью и сторонников.





Позже Долгопрудненский городской суд Московской области признал Надеждина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. По статье 20.3 КоАП РФ ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.





Также Надеждин сообщал, что из-за долгов получил уведомление на «Госуслугах» о запрете на выезд из России.