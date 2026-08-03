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Борис Надеждин сообщил, что уехал из России
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Борис Надеждин сообщил, что уехал из России

По словам политика, сейчас он находится во Франции

Daily Storm

Борис Надеждин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сообщил, что покинул Россию. Политик подчеркнул, что жив и на свободе, но пока не в РФ.


Надеждин указал, что собирается обжиться и рассказать о дальнейших планах позже.


10 июля Надеждина признали иностранным агентом. После попадания в реестр политик прекратил кампанию в Госдуму. Он объяснял это тем, что не готов подвергать риску свою семью и сторонников.


Позже Долгопрудненский городской суд Московской области признал Надеждина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. По статье 20.3 КоАП РФ ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.


Также Надеждин сообщал, что из-за долгов получил уведомление на «Госуслугах» о запрете на выезд из России. 

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#франция #борис надеждин #иностранный агент