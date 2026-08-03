Первый российский импортозамещенный лайнер МС-21-310 совершил успешный полет

Первый пассажирский лайнер МС-21-310, построенный по серийным технологиям, совершил свой первый полет. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Самолет в полностью импортозамещенной комплектации взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации.





Полет продлился 1 час 23 минуты. За это время машина достигла высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость и управляемость судна в различных конфигурациях, а также протестировал работу отечественных бортовых систем. По итогам испытаний полетное задание было выполнено в полном объеме, заявили в компании.





В «Ростехе» подчеркнули, что успешный полет серийного борта свидетельствует о готовности производственных цепочек к выпуску машин данного типа, включая первую партию из 18 воздушных судов. Это также позволяет заводу приступить к выполнению новых заказов, утвержденных правительством России.





Параллельно продолжается процесс сертификации МС-21-310: на данный момент выполнено более половины программы сертификационных полетов. Внедрение серийных технологий на текущем этапе обеспечит ритмичную работу сборочной линии и ускорит переход к поставкам лайнеров авиакомпаниям, указали в «Ростехе».