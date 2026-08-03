В Таиланде пообещали усилить безопасность туристов после убийства граждан России

Власти Таиланда поручили правоохранительным органам принять дополнительные меры по обеспечению безопасности иностранных гостей. Решение принято на фоне резонансного убийства двух граждан РФ.





По словам министра иностранных дел страны Сихасака Пхуангкеткеу, правительство осознает, что подобные инциденты наносят серьезный ущерб туристическому имиджу королевства и подрывают доверие.





Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун лично посетил место происшествия. Он потребовал от полиции скорейшего задержания виновных и их наказания, подчеркнув, что Таиланд является крупным туристическим центром и обязан гарантировать безопасность приезжающих. Кроме того, премьер и глава МИД связались с послом России Евгением Томихиным, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью молодых людей.





31 июля полиция задержала подозреваемых — 43-летнего Тхану Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина. В ходе следствия Кыттхонг признался в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата. По словам задержанных, мотивом преступления стало желание завладеть мотоциклом потерпевших. Тела убитых они спрятали в лесном массиве на юге Паттайи.