В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

В селе Архипо-Осиповка Геленджика в результате падения обломков беспилотника погибли три человека, еще 13 пострадали, в том числе дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.





Атака велась на гражданскую инфраструктуру, на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, подчеркнул Кондратьев.





Он поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.





Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли трое мирных граждан, еще двое получили ранения. Об этом сообщал глава региона Сергей Аксенов.