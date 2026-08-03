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В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали
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В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

Среди раненых есть дети, всем оказывается медицинская помощь

Денис Герасимов

В селе Архипо-Осиповка Геленджика в результате падения обломков беспилотника погибли три человека, еще 13 пострадали, в том числе дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.


Атака велась на гражданскую инфраструктуру, на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, подчеркнул Кондратьев. 


Он поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.


Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли трое мирных граждан, еще двое получили ранения. Об этом сообщал глава региона Сергей Аксенов. 

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#атака бпла #геленджик #погибшие