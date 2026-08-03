Посольство России в Риме: Взрыв в ресторане в Москве был актом устрашения итальянцев

Итальянский ресторан на Кудринской площади в Москве стал целью теракта, организованного Киевом для устрашения иностранцев, работающих в России. Об этом заявило посольство России в Риме.





«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — указывается в Telegram-канале дипмиссии.





При этом в посольстве РФ уточнили, что жертв среди итальянцев нет — шеф-повар из Неаполя и его команда не пострадали благодаря действиям сотрудника российской службы безопасности.





Взрыв произошел вечером 1 августа. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной стало самодельное взрывное устройство, которое пыталась пронести в ресторан женщина. Она погибла. Жертвами также стали охранник, не пропустивший ее внутрь, и один из посетителей. Всего, по данным НАК, погибли три человека, 21 пострадал.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования. Градоначальник подчеркнул, что виновные в преступлении понесут наказание. Он также сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в столичных больницах.