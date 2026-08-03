ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения.





По данным ведомства, он являлся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации.





По информации спецслужб, мужчина действовал по указанию куратора, находящегося в Сирии и планировал совершить дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства у здания прокуратуры Пятигорска. После атаки злоумышленник намеревался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации.





В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы, предназначенные для сборки СВУ, отчитались в ФСБ.





Там отметили, что следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).