Новости
 18+
St
ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске
18+
Новости

ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

Задержан уроженец Центральной Азии, планировавший взрыв по указанию кураторов из Сирии

Daily Storm

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения. 


По данным ведомства, он являлся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации.


По информации спецслужб, мужчина действовал по указанию куратора, находящегося в Сирии и планировал совершить дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства у здания прокуратуры Пятигорска. После атаки злоумышленник намеревался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации.


В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы, предназначенные для сборки СВУ, отчитались в ФСБ. 


Там отметили, что следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#терроризм #теракт #фсб