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В Крыму при ночной атаке БПЛА погибли трое мирных жителей, еще двое ранены
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В Крыму при ночной атаке БПЛА погибли трое мирных жителей, еще двое ранены

Глава республики Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал помощь пострадавшим

Daily Storm

В результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли трое мирных граждан, еще двое получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 


Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.


Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Собинском районе. По его информации, никто не пострадал. 


Также стало известно, что Минтранс совместно с Минобороны прорабатывают меры по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. В условиях атак беспилотников ведется работа по обеспечению грузовой логистики. Для координации перевозок и выстраивания альтернативных маршрутов создан специальный штаб, указали в Минтрансе. 

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#сергей аксенов #крым #атака беспилотников