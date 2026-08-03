В Крыму при ночной атаке БПЛА погибли трое мирных жителей, еще двое ранены

В результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли трое мирных граждан, еще двое получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.





Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.





Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Собинском районе. По его информации, никто не пострадал.





Также стало известно, что Минтранс совместно с Минобороны прорабатывают меры по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. В условиях атак беспилотников ведется работа по обеспечению грузовой логистики. Для координации перевозок и выстраивания альтернативных маршрутов создан специальный штаб, указали в Минтрансе.