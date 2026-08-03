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Слуцкий заявил, что ЛДПР продолжит ужесточать миграционную политику и ограничит соцподдержку иностранцев
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Слуцкий заявил, что ЛДПР продолжит ужесточать миграционную политику и ограничит соцподдержку иностранцев

Политик напомнил, что Путин недавно подписал ряд законов, за которые партии выступала многие годы

Daily Storm

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит добиваться ужесточения миграционной политики и намерена ограничить социальную поддержку иностранных граждан. По его словам, позиция ЛДПР перестает быть «мнением оппозиции» и становится курсом, который разделяет вся страна.


«Годами, когда другие предпочитают молчать, мы являемся главным антимигрантским голосом России. И сегодня эта позиция находит отражение в государственных решениях», — сказал Слуцкий.


Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в РФ. Теперь иностранные граждане обязаны содержать себя и свои семьи самостоятельно, а не за счет российского бюджета. По словам Слуцкого, именно этого ЛДПР добивалась многие годы.


Следующим шагом, как заявил лидер партии, станет ограничение социальных пособий и выплат для мигрантов. 


«Мы уже готовим новый пакет законопроектов, который ограничит социальную поддержку мигрантов. Именно об этом нас просят наши избиратели», — подчеркнул Слуцкий. 


По его словам, ЛДПР будет занимать настолько жесткую позицию, насколько это необходимо, чтобы граждане России чувствовали себя в своей стране в безопасности.

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#леонид слуцкий #лдпр #мигранты