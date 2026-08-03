Слуцкий заявил, что ЛДПР продолжит ужесточать миграционную политику и ограничит соцподдержку иностранцев

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит добиваться ужесточения миграционной политики и намерена ограничить социальную поддержку иностранных граждан. По его словам, позиция ЛДПР перестает быть «мнением оппозиции» и становится курсом, который разделяет вся страна.





«Годами, когда другие предпочитают молчать, мы являемся главным антимигрантским голосом России. И сегодня эта позиция находит отражение в государственных решениях», — сказал Слуцкий.





Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в РФ. Теперь иностранные граждане обязаны содержать себя и свои семьи самостоятельно, а не за счет российского бюджета. По словам Слуцкого, именно этого ЛДПР добивалась многие годы.





Следующим шагом, как заявил лидер партии, станет ограничение социальных пособий и выплат для мигрантов.





«Мы уже готовим новый пакет законопроектов, который ограничит социальную поддержку мигрантов. Именно об этом нас просят наши избиратели», — подчеркнул Слуцкий.





По его словам, ЛДПР будет занимать настолько жесткую позицию, насколько это необходимо, чтобы граждане России чувствовали себя в своей стране в безопасности.