Украинские дроны атаковали склад Wildberries во Владимирской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries во Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших, предварительно, нет.





«В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, начался пожар», — рассказал глава региона.





Люди, отметил он, эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность.





В маркетплейсе подтвердили, что из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.





В Минобороны России отчитались, что в течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский БПЛА над регионами РФ.