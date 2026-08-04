Россиянин печатал детали для дронов ВСУ на 3D-принтерах

В Крыму задержан местный житель, который по заданию Службы безопасности Украины печатал на 3D-принтерах детали для беспилотников и собирал их. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.





По данным ведомства, задержанный — гражданин России 1993 года рождения, уроженец Херсонской области, проживающий в Красноперекопске. Его завербовал в мессенджере сотрудник СБУ.





Первое время он передавал куратору сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и расположении объектов критической инфраструктуры Крыма. Затем организовал производство компонентов для дронов с помощью 3D-принтеров и их сборку, в том числе с устройствами для сброса боеприпасов.





При обыске у него изъяли четыре 3D-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления, более 200 комплектующих (аккумуляторы, электродвигатели с винтами, антенны, оптоволоконный кабель), а также компьютеры, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны.