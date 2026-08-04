ВСУ атаковали сразу несколько складов Wildberries в разных регионах

На логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).





По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал был заблаговременно эвакуирован, на месте работают пожарные. Прием поставок на этом объекте временно ограничен, они перенаправлены на другие площадки.





Также обломки дрона упали на склад Wildberries в поселке Эммаусс под Тверью, частично повреждена стена. Как сообщил врио губернатора Виталий Королев, сотрудники не пострадали, экстренные службы работают на месте, принимаются меры для обеспечения безопасности объекта.





Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что киевский режим в очередной раз умышленно нарушил нормы международного права, атаковав гражданскую инфраструктуру.