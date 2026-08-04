Украинские агенты планировали убийство главы нового российского региона, пока он был в Крыму

В Севастополе задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые по заданию украинских спецслужб планировали покушение на руководителя одного из новых регионов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.





По данным ведомства, фигурантов завербовал через мессенджер сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Сначала они собирали разведывательную информацию о подразделениях ВС России в Крыму. Затем прошли обучение обращению с самодельной взрывчаткой. Куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры полуострова, а также против главы одного из новых регионов во время его визита в Крым. О ком именно идет речь, не уточняется.





При обысках у задержанных изъяли три FPV-дрона с боевыми зарядами (по 350 граммов пластичного взрывчатого вещества каждый), а также самодельное взрывное устройство массой 800 граммов. Кроме того, выяснилось, что они планировали вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию.





Задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Один из них рассказал, что вместе с подельником должен был фотографировать объекты ПВО в Крыму.