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Военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе под Севастополем
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Военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе под Севастополем

Нападавший задержан

Daily Storm

В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. 


По предварительным данным, инцидент начался с того, что военный открыл огонь по своим сослуживцам — один из них погиб, еще один ранен. После этого нападавший направился к гражданским и убил троих человек: мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет. Еще трое мирных жителей получили ранения.


Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь. Нападавший задержан. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства трагедии. 


Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

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#севастополь #расстрел #военнослужащие