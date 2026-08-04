Военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе под Севастополем

В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий расстрелял сослуживцев и мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.





По предварительным данным, инцидент начался с того, что военный открыл огонь по своим сослуживцам — один из них погиб, еще один ранен. После этого нападавший направился к гражданским и убил троих человек: мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет. Еще трое мирных жителей получили ранения.





Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь. Нападавший задержан. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства трагедии.





Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.