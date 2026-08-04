Пять человек погибли при атаке БПЛА на Московскую область

В результате утренней атаки беспилотников на Московскую область погибли пять человек, еще десять пострадали. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Воробьев.





Основной удар пришелся на промзону Новоселок в муниципальном округе Чехов — там зафиксированы несколько возгораний, самое крупное из которых на складе уже потушено. Повреждены также электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и оперативные службы.





Шестеро пострадавших доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще двое отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом. У раненых диагностированы осколочные и минно-взрывные травмы, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую помощь, состояние каждого — на постоянном контроле.





В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Военные продолжают отражать атаку — беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.