ЛДПР призвала дать детям с аутизмом возможность учиться в школах рядом с домом

В ЛДПР выступили за то, чтобы дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями могли учиться в обычных школах рядом с домом. Для этого в образовательных учреждениях призывают подготовить специалистов, адаптированные программы и необходимую поддержку для каждого особенного ребенка.





Партия уже запросила информацию у Минпросвещения о том, сколько школ в регионах готовы принимать таких детей, хватает ли в них педагогов и других специалистов, сколько действует ресурсных классов. Помимо этого, ЛДПР попросила сообщить, как часто детей с особенностями развития переводят на домашнее обучение и по каким причинам.





Депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева отметила, что полученные данные позволят оценить реальное состояние инклюзивного образования в регионах и выявить наиболее острые проблемы.





«Участились случаи, когда дети с особенностями развития фактически остаются вне полноценного учебного процесса. Ребенка отправляют на домашнее обучение не потому, что так лучше для него, а потому, что школа не готова его принять. Такая изоляция ставит под вопрос социализацию детей и лишает их важнейшего опыта общения со сверстниками», — подчеркнула она.





Воропаева добавила, что родители не должны оставаться один на один с этой проблемой, поэтому партия намерена поддерживать семьи и добиваться соблюдения права особенных детей на качественное образование.





По итогам мониторинга, отметила Воропаева, ЛДПР подготовит предложения по развитию инклюзивного образования, обеспечению школ необходимыми кадрами и созданию единых условий для обучения детей с особенностями развития.





В ЛДПР уверены, что возможность ребенка посещать школу не должна зависеть от региона его проживания или готовности конкретного образовательного учреждения. Законодательные гарантии должны соблюдаться на практике, а не оставаться только на бумаге.