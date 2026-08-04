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ЛДПР призвала дать детям с аутизмом возможность учиться в школах рядом с домом
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ЛДПР призвала дать детям с аутизмом возможность учиться в школах рядом с домом

В партии отметили: детей переводят на домашнее обучение из-за неготовности школ, а не ради их блага

Daily Storm

В ЛДПР выступили за то, чтобы дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями могли учиться в обычных школах рядом с домом. Для этого в образовательных учреждениях призывают подготовить специалистов, адаптированные программы и необходимую поддержку для каждого особенного ребенка.


Партия уже запросила информацию у Минпросвещения о том, сколько школ в регионах готовы принимать таких детей, хватает ли в них педагогов и других специалистов, сколько действует ресурсных классов. Помимо этого, ЛДПР попросила сообщить, как часто детей с особенностями развития переводят на домашнее обучение и по каким причинам.


Депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева отметила, что полученные данные позволят оценить реальное состояние инклюзивного образования в регионах и выявить наиболее острые проблемы.


«Участились случаи, когда дети с особенностями развития фактически остаются вне полноценного учебного процесса. Ребенка отправляют на домашнее обучение не потому, что так лучше для него, а потому, что школа не готова его принять. Такая изоляция ставит под вопрос социализацию детей и лишает их важнейшего опыта общения со сверстниками», — подчеркнула она.


Воропаева добавила, что родители не должны оставаться один на один с этой проблемой, поэтому партия намерена поддерживать семьи и добиваться соблюдения права особенных детей на качественное образование.


По итогам мониторинга, отметила Воропаева, ЛДПР подготовит предложения по развитию инклюзивного образования, обеспечению школ необходимыми кадрами и созданию единых условий для обучения детей с особенностями развития.


В ЛДПР уверены, что возможность ребенка посещать школу не должна зависеть от региона его проживания или готовности конкретного образовательного учреждения. Законодательные гарантии должны соблюдаться на практике, а не оставаться только на бумаге.

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#дети #образование #лдпр #рф