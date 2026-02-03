Новости
Новости 18+
St
Рютте заявил, что войска НАТО прибудут на Украину сразу после заключения мирного соглашения с Россией
18+
Он считает, что Киеву для урегулирования кризиса придется принимать непростые решения undefined
Новости

Рютте заявил, что войска НАТО прибудут на Украину сразу после заключения мирного соглашения с Россией

Он считает, что Киеву для урегулирования кризиса придется принимать непростые решения

Западные войска прибудут на Украину сразу после заключения мирного соглашения с Россией, заявил генсек НАТО Марк Рютте в Верховной раде. 


«Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились», — сказал он. 


Остальные страны НАТО будут «помогать другим способом», сказал глава Североатлантического альянса. Россия выступает против размещения иностранных контингентов на Украине. 


Ранее Financial Times сообщила, что Киев и западные союзники согласовали план на случай, если Москва будет нарушать режим прекращения огня. Он предусматривает участие армии США.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #зеленский #рютте
Загрузка...
Загрузка...