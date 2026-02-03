Новости
Зеленский: Украина «скорректирует» работу своей делегации на переговорах с Россией
Он заявил, что Киев поддержит любые инициативы по деэскалации
Зеленский: Украина «скорректирует» работу своей делегации на переговорах с Россией

Он заявил, что Киев поддержит любые инициативы по деэскалации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев «скорректирует» подход к переговорам после российской атаки. Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия. 


По словам Зеленского, каждый такой удар показывает, что Россия «не воспринимает дипломатию всерьез».  


«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — сказал он. 


Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби намечен на 4-5 февраля. Изначально встреча групп должна была пройти 1 февраля.


По словам Зеленского, переговорщики всех трех стран сосредоточатся на обсуждении информации, с которой приедет российская делегация. Президент Украины добавил, что Киев поддержит любые инициативы по деэскалации.

