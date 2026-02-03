Во Франции 14-летний подросток напал с ножом на преподавателя колледжа

Ученик колледжа «Гишар» в коммуне Санари-сюр-Мер (департамент Вар) на юге Франции напал с ножом на учительницу изобразительного искусства. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.





60-летнюю женщину с несколькими ножевыми ранениями, в том числе на животе, госпитализировали. Врачи борются за ее жизнь.





14-летний нападавший задержан и доставлен в полицию. По информации источников, между ними произошла ссора, учительница несколько раз сделала замечание подростку.





Министр образования Франции Эдуар Жеффре выразил поддержку пострадавшей и ее семье. Проводится расследование.





Ранее в этот же день в гимназии в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия и взорвал петарду. Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело.