Новости
Новости 18+
St
Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика
18+
Петр Жилкин признал свою вину в преступлении undefined
Новости

Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика

Петр Жилкин признал свою вину в преступлении

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга. 


Там уточнили, что 38-летний мужчина арестован минимум до 31 марта. 


По данным следствия, 30 января мальчик несколько часов находился в автомобиле Жилкина. Мужчина подобрал его у супермаркета «Лента» и вез к себе домой в деревню Яльгелево. В машине у них возник конфликт в связи с отказом мальчика совершить с Жилкиным «действия сексуального характера».


Мужчина напал на ребенка и «умышленно нанес последнему кулаком своей правой руки не менее одного удара в голову», в результате чего мальчик умер. Тело убитого Жилкин спрятал в Симоновском ручье.


На суде мужчина признался в убийстве мальчика и не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. При этом он пожаловался, что журналисты спровоцировали травлю его дочери.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#дети #убийство #санкт-петербург
Загрузка...
Загрузка...