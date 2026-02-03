Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.





Там уточнили, что 38-летний мужчина арестован минимум до 31 марта.





По данным следствия, 30 января мальчик несколько часов находился в автомобиле Жилкина. Мужчина подобрал его у супермаркета «Лента» и вез к себе домой в деревню Яльгелево. В машине у них возник конфликт в связи с отказом мальчика совершить с Жилкиным «действия сексуального характера».





Мужчина напал на ребенка и «умышленно нанес последнему кулаком своей правой руки не менее одного удара в голову», в результате чего мальчик умер. Тело убитого Жилкин спрятал в Симоновском ручье.





На суде мужчина признался в убийстве мальчика и не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. При этом он пожаловался, что журналисты спровоцировали травлю его дочери.