Сбербанк сообщил о прекращении обслуживания валютных карт Visa с 1 сентября

Часть клиентов Сбербанка получила СМС-сообщения о предстоящем прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт платежной системы Visa с 1 сентября 2026 года.





В уведомлениях банк рекомендует отдельным держателям таких карт, срок действия которых ранее был продлен до 2030 года, заблаговременно закрыть их через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и перевести остатки средств на другие банковские счета. При этом обслуживание самих карт будет приостановлено с указанной даты. Также для закрытия можно обратиться в любое офисное отделение кредитной организации.





Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что Центробанк не устанавливает жестких сроков для полного вывода из оборота карт Visa и Mastercard, подчеркивая, что этот процесс будет происходить постепенно.





Напомним, что в начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций на территории России.