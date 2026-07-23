ЕС ввел самые масштабные за четыре года санкции против России

Евросоюз ввел в действие самые масштабные за последние четыре года санкционные ограничения в отношении России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.





Новый, 21-й по счету, пакет рестрикций утвержден Советом ЕС и включает 218 позиций, затронув широкий спектр секторов российской экономики, а также структуры в третьих странах. В санкционный перечень вошли 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, 40 судов, а также более сотни банков и операторов криптовалютных бирж.





Ограничения затронули нефтеперерабатывающие заводы как в России, так и на территории Белоруссии. В числе прочего, Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Всего же в рамках 21-го пакета под рестрикции подпали 94 российских банка, 4 иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.





Новые меры также коснулись энергетического сектора: ограничения введены против трех нефтеперерабатывающих заводов в РФ и одного в Белоруссии. Кроме того, ЕС создал правовую основу для возможного введения визового запрета в отношении участников специальной военной операции. В сфере высоких технологий под санкции попали 37 российских производителей беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.





Пакет включает расширение ограничительных мер в отношении российской металлургии и золотодобывающей отрасли, а также вводит санкции против одной из крупнейших алмазодобывающих компаний. Отдельным блоком идут рестрикции против 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.





В финансовой сфере ЕС вводит возможность полного запрета на оказание услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. При этом запрет на проведение транзакций распространяется на 14 криптоплатформ, зарегистрированных в Грузии, Панаме, Объединенных Арабских Эмиратах, Киргизии и Белоруссии. Также Совет ЕС запретил операции с одним банком из Киргизии, который был связан с использованием российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС), и с тремя банками из других третьих стран.





Евросоюз расширил судовые ограничения, включив рестрикции против 41 танкера, что довело общее число подсанкционных судов до 673. Кроме того, европейскому бизнесу запрещены транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами. В газовой сфере Евросоюз обязал европейские компании уведомлять Еврокомиссию в случае продажи России танкеров для перевозки сжиженного природного газа и заявил о намерении в будущем ограничивать такие сделки.