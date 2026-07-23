«Я скоро вернусь»: основатель Telegram Дуров нашел страну с нулевыми налогами

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впечатлился Грузией и назвал эту страну серьезно недооцененной как для туризма, так и для ведения предпринимательской деятельности. Об этом он заявил в своем канале.





Бизнесмен отметил, что Грузия известна гостеприимством местного населения, богатой древней культурой, самобытной кухней и живописными природными ландшафтами. Однако, по его словам, этим привлекательность страны не ограничивается.





Основатель Telegram обратил внимание, что экономика Грузии удвоилась и продолжает демонстрировать ежегодный рост на уровне 8%. Кроме того, он отметил благоприятные налоговые условия для международных технологических компаний, которые в Грузии освобождены от налога на прибыль (0%), а ставка налога на дивиденды и заработную плату составляет всего 5%.





Дуров также сообщил, что планирует вернуться в Грузию в самое ближайшее время.





Напомним, что Дуров покинул Россию и переехал в ОАЭ. Ранее его задерживали во Франции в связи с уголовным делом, связанным с его мессенджером. Однако спустя время его отпустили. Предприниматель подверг резкой критике французские власти, в том числе за отсутствие свободы слова.