Сбиты еще два беспилотника на подлете к Москве

Два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, ликвидированы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее градоначальник заявил об одном сбитом дроне. О пострадавших и разрушениях информации нет.





На фоне атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.





Кроме того, в Брянской области украинский дрон атаковал автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате погибла женщина, водитель получил минно-взрывные ранения.