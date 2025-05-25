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Сбиты еще два беспилотника на подлете к Москве
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Ранее силы ПВО отразили атаку одного дрона undefined
Новости

Сбиты еще два беспилотника на подлете к Москве

Ранее силы ПВО отразили атаку одного дрона

Два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, ликвидированы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее градоначальник заявил об одном сбитом дроне. О пострадавших и разрушениях информации нет.


На фоне атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.


Кроме того, в Брянской области украинский дрон атаковал автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате погибла женщина, водитель получил минно-взрывные ранения.

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#москва #сергей собянин #бпла
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