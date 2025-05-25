Собянин: Уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. О пострадавших и разрушениях информации нет.





На фоне атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.





Также один украинский дрон был ликвидирован над территорией Курской области, заявили в Минобороны. Дежурные средства ПВО сбили дрон около 12:45 мск.