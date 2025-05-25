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Собянин: Уничтожен беспилотник, летевший на Москву
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Ряд столичных аэропортов приостановили полеты undefined
Новости

Собянин: Уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Ряд столичных аэропортов приостановили полеты

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. О пострадавших и разрушениях информации нет.


На фоне атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.


Также один украинский дрон был ликвидирован над территорией Курской области, заявили в Минобороны. Дежурные средства ПВО сбили дрон около 12:45 мск.

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#москва #сергей собянин #бпла
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