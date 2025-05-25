В подмосковном Королеве загорелся торговый центр «Пионер»

В торговом центре «Пионер» в городе Королеве Московской области начался пожар, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.





Прибывшие на место пожарные зафиксировали задымление в баре, заявили в ведомстве. Дальнейшая информация уточняется.





На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден серый дым, который валит из окон торгового центра. Пожар начался в ресторане, после чего пламя перекинулось на магазин стройматериалов, пишет Telegram-канал Shot. По его данным, всех посетителей эвакуировали, пострадавших нет.





Telegram-канал Baza утверждает, что загорелись строительные материалы в магазине на втором этаже, после чего огонь перекинулся на третий этаж. Как уточняет канал, вчера, 24 мая, в этом же ТЦ тоже был пожар, но на меньшей площади.