Госдума запретит «затирать» религиозные символы на изображениях культовых зданий

Депутаты Госдумы готовят законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





По словам спикера Госдумы, инициатива предполагает запрет на удаление или ретуширование религиозных символов при публикации изображений культовых сооружений.





Защищать религиозные символы планируют в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.





По мнению Володина, подобная норма будет способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям.





Руководитель правового управления Московской патриархии РПЦ игуменья Ксения Чернега 21 мая анонсировала скорое внесение в законодательство запрета на изображение объектов религиозного почитания без религиозной символики.

В этот же день в Telegram-канале и на сайте президентской администрации изменилось размещенное там изображение эмблемы Кремля. До изменений на эмблеме были изображены ромбы, а не православные кресты.