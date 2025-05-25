Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Российская и украинская стороны 25 мая обменялись военнопленными по формуле «303 на 303», сообщили в Минобороны РФ. Таким образом, завершился поэтапный обмен по формуле «1000 на 1000», осуществлявшийся с 23 мая.





Освобожденные российские военные сейчас в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, уточнили в ведомстве.





Затем всех военных и гражданских лиц доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, отмечается в сообщении.





Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» Москва и Киев согласовали на переговорах в Стамбуле. Предыдущие раунды обмена в рамках договоренности прошли 23 и 24 мая.