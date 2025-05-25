Стрелявшего на вокзале в Россоши задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.





По данным ведомства, это 38-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим, но по какой именно статье, не уточняется. Фигуранта допрашивают.





В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.





Стрельба в городе Россоши произошла 23 мая, пострадал один человек. Из записи камер видеонаблюдения следует, что злоумышленник открыл огонь по стоявшему напротив него человеку, а затем выстрелил в группу мужчин. После этого стрелявший скрылся с места преступления.