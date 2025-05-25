В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов в Туле, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.





В трех домах повреждено остекление, добавил губернатор. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы.





По данным Минобороны, за ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 110 украинских дронов. Над Тульской областью ликвидировано 16 беспилотников, над Брянской и Калужской областями — по 14 БПЛА.





Атаке также подверглись Московская и Тверская области, там сбили по 13 дронов. Над Белгородской и Курской областями было ликвидировано по 10 беспилотников, над Орловской — восемь, над Республикой Крым — семь. Два БПЛА были уничтожены над Смоленской областью, по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.





Об отражении атак на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин. В столичных аэропортах ночью несколько раз вводили ограничения на полеты.