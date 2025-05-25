В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

Власти Северной Кореи арестовали трех человек из-за аварии, которая произошла 21 мая на верфи Чхонджин при спуске на воду нового эсминца, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).





Правоохранители взяли под арест главного инженера верфи Кан Чон Чхоля, начальника цеха сборки судов Хан Ген Хака и административного менеджера Ким Ен Хака. Как уточняет агентство, их считают ответственными за аварию.





Ранее сообщалось, что эсминец при спуске на воду наскочил на препятствие, из-за чего опрокинулся и получил повреждения. Специалисты позже установили, что судно не получило серьезных пробоин и на его восстановление потребуется около 10 дней.





На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он назвал произошедшее «большой аварией и преступлением», а восстановление корабля — «политическим вопросом, который непосредственно связан с авторитетом государства».