Сцены нового фильма «Невероятные приключения Шурика» сняли в кинопарке «Москино»

Новый фильм «Невероятные приключения Шурика» собрал знаковые сцены из известных кинолент. Съемки прошли на натурных площадках кинопарка «Москино» — «Центр Москвы» и «Питерский бар», сообщила пресс-служба кинопарка.





В прошлом году создатели фильма работали в «Москино» над другим проектом на площадках «Ковбойский городок» и «Питерский бар». В пресс-службе подчеркнули, что съемки в кинопарке помогают кинокомпаниям экономить ресурсы и время, особенно при съемках ретроисторий. На реальных улицах современные детали создают помехи, а парковка и организация съемочного процесса усложняются.





В кинопарке одновременно могут идти съемки нескольких проектов. Зонирование пространства позволяет создавать разные сезоны. Режиссер Михаил Семичев, который уже снимал клип для Димы Билана и Полины Гагариной, поделился впечатлениями:





«Первое, что я сделал, когда посетил кинопарк, выдохнул, потому что мы нашли нужную нам фактуру. <...>. На небольшом фрагменте декораций нам так удалось организовать съемку, что в кадре это выглядит, будто снято в разных частях Москвы или Санкт-Петербурга».