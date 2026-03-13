Сцены нового фильма «Невероятные приключения Шурика» сняли в кинопарке «Москино»

Новый фильм «Невероятные приключения Шурика» собрал знаковые сцены из известных кинолент. Съемки прошли на натурных площадках кинопарка «Москино» — «Центр Москвы» и «Питерский бар», сообщила пресс-служба кинопарка.
В прошлом году создатели фильма работали в «Москино» над другим проектом на площадках «Ковбойский городок» и «Питерский бар». В пресс-службе подчеркнули, что съемки в кинопарке помогают кинокомпаниям экономить ресурсы и время, особенно при съемках ретроисторий. На реальных улицах современные детали создают помехи, а парковка и организация съемочного процесса усложняются.
В кинопарке одновременно могут идти съемки нескольких проектов. Зонирование пространства позволяет создавать разные сезоны. Режиссер Михаил Семичев, который уже снимал клип для Димы Билана и Полины Гагариной, поделился впечатлениями:
«Первое, что я сделал, когда посетил кинопарк, выдохнул, потому что мы нашли нужную нам фактуру. <...>. На небольшом фрагменте декораций нам так удалось организовать съемку, что в кадре это выглядит, будто снято в разных частях Москвы или Санкт-Петербурга».
Натурная площадка «Питерский бар», занимающая 600 квадратных метров, включает бар-кафе и имитацию городского отрезка улицы. Локация «Центр Москвы» воссоздает эклектичный облик столичных улиц начала XIX – середины XX века. Это позволяет использовать пространство как для исторических, так и для современных съемок.
Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва – город кино». Он входит в московский кинокластер.