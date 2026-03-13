Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук назначен гендиректором «М.Видео»
Он заявил о необходимости трансформации компании
Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук назначен гендиректором «М.Видео»

Он заявил о необходимости трансформации компании

Совет директоров ПАО «М.Видео» назначил бывшего мужа основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислава Бакальчука генеральным директором компании. Об этом сообщается в официальном релизе ритейлера.


После избрания Бакальчук обозначил своей целью трансформацию компании. Он хочет превратить фирму в «мультикатегорийную платформу». В частности, под его руководством «М.Видео» будет уделять внимание росту эффективности, развитию цифровых каналов, а также масштабированию маркетплейса.


Феликс Либ, бывший глава компании, стал председателем совета директоров. Бакальчук присоединился к «М.Видео» в августе 2025 года. Он — российский предприниматель, владелец компании «ВБ Девелопмент».


Бакальчук также был мужем основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким. В процессе громкого развода они делили имущество, в том числе бизнес.


Ранее суд обязал его выплатить бывшей жене 217 миллионов рублей.

#wildberries #бакальчук #м. видео
