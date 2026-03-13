Число погибших медработников при атаке ВСУ на больницу в ДНР выросло до десяти

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на стационарное медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике выросло до десяти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.





Погибшими оказались медицинские работники. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен целенаправленно с помощью беспилотника. Кроме того, ранения получили еще десять человек, среди которых девять медработников. Им оказывается необходимая помощь.





Ранее Министерство обороны России сообщило о гибели восьми медицинских работников.